Алена Шоптенко поделилась впечатлениями об отдыхе с двухлетним сыном: "Одно из приятнейших удовольствий"

Знаменитость позагорала с сыном на природе

Хореограф и танцовщица Алена Шоптенко, которая недавно блеснула стройными ножками в домашнем наряде, опубликовала совместные фотографии с сыном. На снимках, опубликованных в Instagram, хореограф наслаждается летним солнцем со своим двухлетним сыном Алексеем на шезлонге.

Алена Шоптенко призналась, что раньше с ужасом смотрела на семей, которые отдыхают со своими маленькими детьми. Теперь же для звездной мамы все изменилось.

Алена Шоптенко с сыном Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Выезжать со своим ребёнком и наблюдать за его первыми впечатлениями в новых местах – это одно из приятнейших удовольствий! Правда, все ещё ужас вызывает количество сумок с вещами и всем необходимым для ребёнка 2 лет! Этот тот случай, когда у мамы одна маленькая сумочка, а у сына их 15 больших! А ведь когда-то было иначе", – написала Алена Шоптенко

Алена Шоптенко отдыхает с сыном Фото: instagram.com/alena_shoptenko

На фотографиях Алена Шоптенко также продемонстрировала свою загоревшую стройную фигуру и отличный пресс. Солнечные и яркие фотографии хореографа привели поклонников в восторг.

Напомним, что ранее Алена Шоптенко показала своего мужа и поздравила его с днем рождения.

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