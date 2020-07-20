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Алена Шоптенко показала своего мужа и поздравила его с днем рождения

Сегодня, 16:02

Участница "Танців з зірками-2020" редко делится семейными снимками в социальных сетях

Хореограф Алена Шоптенко, которая станет партнершей Олега Винника в новом сезоне популярного шоу "Танці з зірками", показала своего мужа. Танцовщица редко публикует в Сети семейные снимки, но сделала исключение в честь дня рождения любимого.

На своей странице в Instagram Алена Шоптенко разместила черно-белый портрет мужа Алексея, выразив свою любовь к нему в коротком сообщении.

"Миру безгранично повезло с тобой, а я счастлива, что ты со мной. С днем рождения, любимый!", – написала в посте Шоптенко.

INSTAGRAM

Многочисленные поклонники Алены присоединились к поздравлениям и оставили много приятных слов в адрес Алексея. "Классные картинки создает ваш Алексей, а посты под ними такие философско-софистически-аристократические", "Читаю каждый его пост", "Он у вас обалденный", – пишут в комментариях пользователи.

О романах звезд, которые начались на съемочной площадке, смотрите в сюжете:

Напомним, что несколько лет назад Алена Шоптенко развелась с Дмитрием Дикусаром. Вместе они прожили три года. Не так давно экс-супруги рассказали о своих отношениях после развода.

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муж Алена Шоптенко хореограф
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