Алена Шоптенко показала сына и сообщила о выходе из декрета

Хореограф собирается возвращаться к рабочим будням

Алена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф Алена Шоптенко, которая недавно пожаловалась на трудности материнства, умилила поклонником фотографией с ребенком. На своей странице в Instagram молодая мама выложила снимок, на котором позирует с сыном Алексеем на руках. Отметим, что малыш заметно подрос.

По словам Алены, она собирается выходить из декрета.

"Ну вот и настал тот день, когда мамина не очень удачная попытка побыть в декрете считается официально оконченой. Теперь к рабочим будням молокозавода добавляется ещё и работа. Есть выражение "двигайся в темпе вальса", а у меня есть ощущение, что теперь нужно двигаться "в темпе свинга"! Отличной вам рабочей недели, а я постараюсь скоро вас немножко и, надеюсь, радостно удивлять!" – заинтриговала Алена.

Алена Шоптенко с сыном Алекссем Фото: instagram/alena_shoptenko

Поклонники Шоптенко предположили, что таким образом танцовщица намекает на возвращение в новом сезоне проекта "Танці з зірками".

Напомним, Алена впервые стала мамой 9 июня. После выписки из роддома хореограф разместила в Instagram милое фото с сыном. Фото набрало более 30 тысяч лайков.

Позже Алена Шоптенко с мужем показали новые умилительные фото с сыном. И хотя супруги скрывают лицо малыша, они все равно публикуют милые фотографии в Instagram, на которых видно маленькие ручки и ножки их малыша.