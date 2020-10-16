Алена Шоптенко рассказала о разводе с Дикусаром, походах к психологу и отношениях с Винником

Хореограф дала эксклюзивное интервью программе "Кофе с перцем"

Она побеждала с Владимиром Зеленским, ссорилась с Ахтемом Сейтеблаевим, и даже покорила Олега Винника. Хореограф Алена Шоптенко в программе "Кофе с перцем" рассказала о том, почему на самом деле распался ее брак с Дмитрием Дикусаром, ходила ли она к психологу, и как относится к Олегу Виннику.

Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар начали встречаться сразу после того, как расстались со своими бывшими. В 2013 году они поженились на горе Казбек в Грузии.

Хореограф Алена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

После Алена и Дмитрий обвенчались в церкви. Как призналась Шоптенко в программе "Кофе с перцем", развенчаться они с Дикусаром пока еще не успели.

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Именно неумение договориться и стало финальной точкой в прекрасной лав-стори Дикусара и Шоптенко. Алена признается, что они с Дмитрием были заняты карьерой и другими вещами.

"...Я не могу говорить за Дмитрия, но так выглядело, что ни один из нас не давал то, что нужно этим отношениям", – говорит танцовщица.

Полное интервью с Аленой Шоптенко смотрите в сюжете:

Напомним, что на той неделе Алена Шоптенко и Олег Винник отказались от участия в "Танцях з зірками".

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