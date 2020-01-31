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Алена Шоптенко впервые показала свою мать: "Спасибо тебе за тебя"

Звезда поздравила маму с днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:54

Звездный хореограф Алена Шоптенко, которая недавно поделилась редким фото с мужем Алексеем Ивановым, трогательно поздравила свою маму Татьяну Васильевну с днем рождения.

Так, на своей странице в Instagram артистка поделилась фото с родным человеком и поблагодарила маму за жизнь. Отметим, Татьяне Васильевне исполнилось 70 лет.

"Спасибо тебе за тебя. Спасибо тебе за меня. Спасибо тебе за танец. Без тебя бы его не было. С семидесятилетием, мама, и спасибо тебе за всё лучшее, что во мне есть!", – написала Алена Шоптенко под кадром.

Звездный хореограф Алена Шоптенко с мамой
Звездный хореограф Алена Шоптенко с мамой
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Отметим, Алена Шоптенко впервые показала маму на своей странице в Instagram. В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям. "Какие красивые девочки!", – написала певица Светлана Тарабарова.

Напомним, Алена Шоптенко призналась, за что злится на мужа Алексея Иванова. А ранее мы писали, что Алена Шоптенко отметила первый день рождения сына. К слову, мальчика назвали в честь отца – Алексеем. Пока пара предпочитает не показывать лицо малыша.

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