Алена Шоптенко впервые показала свою мать: "Спасибо тебе за тебя"
Звезда поздравила маму с днем рождения
Звездный хореограф Алена Шоптенко, которая недавно поделилась редким фото с мужем Алексеем Ивановым, трогательно поздравила свою маму Татьяну Васильевну с днем рождения.
Так, на своей странице в Instagram артистка поделилась фото с родным человеком и поблагодарила маму за жизнь. Отметим, Татьяне Васильевне исполнилось 70 лет.
"Спасибо тебе за тебя. Спасибо тебе за меня. Спасибо тебе за танец. Без тебя бы его не было. С семидесятилетием, мама, и спасибо тебе за всё лучшее, что во мне есть!", – написала Алена Шоптенко под кадром.
Отметим, Алена Шоптенко впервые показала маму на своей странице в Instagram. В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям. "Какие красивые девочки!", – написала певица Светлана Тарабарова.
Напомним, Алена Шоптенко призналась, за что злится на мужа Алексея Иванова. А ранее мы писали, что Алена Шоптенко отметила первый день рождения сына. К слову, мальчика назвали в честь отца – Алексеем. Пока пара предпочитает не показывать лицо малыша.
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