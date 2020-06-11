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Алена Шоптенко впервые прокомментировала признание Дикусара о его чувствах к ней

Сегодня, 18:34

Бывшие супруги смогли сохранить отношения после развода

Танцовщица Алена Шоптенко в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" прокомментировала слова Дмитрия Дикусара об их браке.

Во время одного из недавних интервью известный хореограф Дмитрий Дикусар назвал Алену Шоптенко любовью своей жизни. Команда "Зіркового шляху" узнала, как отреагировала на эти слова его бывшая жена.

Хореографы Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар
Хореографы Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар
Фото: Instagram

"В то время это было правильное решение. Мы были молоды, каждый занимался собой и своей карьерой, – сказала хореограф-постановщик во время интервью для телеканал "Украина". – Я не сделала всего того, что должна была сделать как жена. Впрочем, Дима тоже скажет, что он совершал ошибки".

Спустя время Алена Шоптенко снова вышла замуж. По словам хореографа, после появления сына она иначе смотрит на то, что когда-то происходило в ее жизни.

Алена Шоптенко прокомментировала развод с бывшим мужем:

"Родив ребенка, я очень поменялась как человек. Я уже иначе воспринимаю то, на что реагировала раньше. Отношения – это работа, но не наоборот. Мы с Димой были классными партнерами на паркете и круто дополняли друг друга, но это не все, что необходимо для отношений", – признается Алена.

Во время общения с подписчиками "Зіркового шляху" хореограф призналась, что с теплотой вспоминает то время, когда она была вместе с Дикусаром.

"Я очень благодарна Диме, у нас были чудесные отношения. Было очень много классного и очень много тяжелого. Мы в какой-то степени сформировали друг друга и остались в хороших отношениях. Я, безусловно, понимаю, что можно было тогда поменять. Но, с другой стороны, если это произошло, значит, так должно было быть: нам нужно было пройти свои уроки и сделать ошибки", – говорит танцовщица.

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Бывшие супруги смогли сохранить самое ценное: "То, что мы с Димой сегодня остаемся в нормальных отношениях – это адекватная реакция, мы поступаем по-взрослому. Я очень уважаю его как профессионала и как человека. И всегда буду отзываться о нем только наилучшим образом. Это было классное время, и я испытываю к нему только благодарность".

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

Ранее звездный хореограф Алена Шоптенко, которая недавно поделилась редким фото с мужем Алексеем Ивановым.

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