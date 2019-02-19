Алена Шоптенко впервые в жизни покаталась на коньках

Хореограф решила выполнить список вещей, которые пропустила или не успела совершить в детстве

Алена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Алена Шоптенко, известная украинская танцовщица и хореограф, сейчас находится в декрете и сделала перерыв в танцах. Не так давно Алена уже рассказывала, что ей впервые в жизни удалось покататься на санках и слепить снеговика.

"Все что связанно с зимними развлечениями как-то всю жизнь проходило мимо меня. Что-то мне нельзя было, потому что нужно было беречь ноги, что-то не получалось сделать, потому что на паркет снег не падает", – объясняла Алена. Теперь же она рассказала, что впервые в жизни встала на лед. Шоптенко объяснила, что теперь привыкает к новому режиму и образу жизни, а также выполняет список вещей, которые никогда в жизни не делала.

Алена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Я написала список, чего никогда не делала и оказалось, что "Война и мир" не такое уж и длинное произведение. Большинство пунктов, как обычно, можно сделать за день, но почему-то у меня этого дня так за всю жизнь и не нашлось. Обо всем этом я детальнее расскажу вам чуть позже, а пока поздравьте меня – я впервые в жизни каталась на коньках! И знаете что? Я поняла, что есть что-то крепче моего характера – это лед", – написала Алена.

Напомним, Алена Шоптенко снялась в чувственной фотосессии в цветах.

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