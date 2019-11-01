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Алена Винницкая об отношениях с мужем: "Мы просто не живем вместе"

Артистка продолжает общаться с мужем, хотя живет отдельно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
Алена Винницкая не живет с мужем
Алена Винницкая не живет с мужем
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

В откровенном интервью известная певица и ведущая программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Алена Винницкая впервые рассказала о непростых взаимоотношениях с мужем.

Владимир Остапчук разводится с женой. Детали в сюжете:

Популярная артистка Алена Винницкая впервые за долгие годы разоткровенничалась о личном. В интервью журналу "Отдохни" звезда призналась, они с мужем уже несколько лет живут отдельно. Артистка называет союз "неправильным", но надеется на лучшее.

Несмотря ни на что, Винницкая продолжает общаться и сотрудничать с Сергеем Большим. Артистка признается, они все время на связи – поддерживают дружеские отношения и заботятся друг о друге. В творческом же плане певица собирается оставить все, как есть.

Телеведущая Алена Винницкая
Телеведущая Алена Винницкая
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

"Мы просто не живем вместе. Сергей уезжает к себе в квартиру, я остаюсь в доме. При этом каждый день мы созваниваемся. Он заболел, сопливит, а я лечу его по телефону. Спрашиваю, померил ли температуру. Мы всегда на связи. Он продолжает быть моим продюсером. Решает концертные вопросы. Есть артисты, которые все взваливают на себя, а я хочу оставаться женщиной", – рассказала Алена Винницкая.

Ранее мы также писали, что Алена Винницкая призналась, делает ли "уколы красоты".

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