Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Алена Винницкая рассказала, с кем общается из "ВИА Гры" и когда вернется в шоу-бизнес

Сегодня, 08:00

Алена также рассказала, какая из песен "ВИА Гры" – ее любимая

Украинская певица и ведущая программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Алена Винницкая рассказала, с кем общается из "ВИА Гры", планирует ли она вернуться в шоу-бизнес и как ей удается оставаться стройной.

Вас часто спрашивают о "ВИА Гра"?

Прошло много времени, и поначалу меня очень сильно раздражало то, что кого-то до сих пор интересует мое участие в известной всем группе. А теперь мне даже нравится, когда заходит речь о "ВИА Гра". Значит, я действительно оставила какой-то след, если вы до сих пор помните и спрашиваете. Кстати, в этом году исполняется ровно 20 лет с момента выхода первого клипа "Попытка №5".

С кем из участниц "ВИА Гра" вы до сих пор общаетесь?

Я очень хорошо и с большим трепетом отношусь к Наде Мейхер. И где бы мы ни пересекались, я всегда рада ее видеть. Не так давно у нас даже был сумасшедший дуэт! Мы спели вместе спустя 20 лет. И наше выступление прошло с большим успехом.

Алена Винницкая
Алена Винницкая
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Какие ваши любимые песни "ВИА Гра"?

Наш первый альбом по-прежнему остается для меня самым любимым. Кстати, он не всем нравится, не считая песни "Попытки №5" и еще нескольких композиций, которые стали суперхитами. Многие уверены, что первый альбом был неким раскачиванием группы. Мне же он нравится потому, что с него все и началось. В его создание было вложено столько души и желания сделать что-то прекрасное, что до сих пор, когда я его слушаю, отзываются те эмоции.

Можете ли вы назвать три вещи, которые делают человека счастливым и стимулируют его двигаться вперед?

Вопрос действительно глубокий и философский. И выбрано правильное количество: именно три вещи. Я свято верю в то, что человек состоит из трех составляющих – наше тело, душа и дух. Если мы сделаем сонастройку между ними, то будем счастливыми.

Как думаете, что нужно человеку, чтобы хорошо себя чувствовать?

Конечно, здоровье. Не имея его, вряд ли можно быть в полной мере счастливым. Хотя есть удивительные люди, которые, будучи в очень тяжелом состоянии, выглядят намного счастливее, чем здоровые. Но тех, кто смог не впасть в отчаяние, – единицы.

А что касается души?

Она должна быть тоже здоровой, то есть чистой. Чем меньше злости и переживаний, тем лучше. Важно, чтобы было больше открытости, детскости, любознательности, внимательности и сопереживания. Не зря же о ком-то говорят: "Душевный человек". А есть люди, у которых накапливаются негатив и происходит внутреннее загрязнение. Они страдают и не могут испытывать счастье.

Алена Винницкая
Алена Винницкая
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

И третья составляющая – наш дух.

На него как раз все и нанизывается. Дух – это наша способность общения или понимания Высшей силы, осознание того, что мы не одни. Мы пришли в этот мир, чтобы получить все блага, быть здоровыми и успешными. Если мы станем напоминать себе об этом чаще, то у нас появится колоссальный стимул двигаться вперед. Такое мое субъективное понимание. Причем в данном случае речь идет не о религии.

И если все же говорить о теле. Вы сейчас в отличной форме. Как оставаться такой стройной?

Этот вопрос всегда волнует многих женщин. Мне кажется, что сейчас нужно думать о каких-то более серьезных и глубоких вещах. Например, как сохранить спокойствие, не паниковать, как поддержать семью, родных и близких. А насчет стройности, поверьте, вы всегда успеете похудеть. Если сейчас вам хочется съесть что-то вкусненькое, позвольте себе это.

Душевное и психическое равновесие намного важнее, чем два-три лишних килограмма. Я, например, ем на ночь бутерброды, не отказываюсь от сладкого. Понятно, что у меня, может быть, метаболизм немного другой, поэтому я не набираю вес так быстро, как другие. Но даже при такой хорошей генетике я больше думаю о своем внутреннем состоянии и точно знаю, что придет время, когда я сяду на диету и быстренько приведу себя в порядок.

Сейчас многие выкладывают в Instagram свои тренировки. Что вы об этом думаете?

Вы знаете, мне как-то это не очень близко. То есть сам формат – снимать, как ты занимаешься, потом выкладывать видео. Тем более я не считаю себя в данном случае гуру. Было бы неправильно с моей стороны – делать что-то непрофессионально и призывать вас повторять за мной упражнения. Лучше посоветовать мастера, которого стоит посмотреть и чему-то у него научиться.

Алена Винницкая
Алена Винницкая
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Планируете ли вы свое масштабное возвращение в шоу-бизнес?

Даже не знаю, что сказать. Наверно, все-таки планирую. Потому что как раз перед тем, как начался карантин, мы заканчивали новую песню и должны были ее записывать. И вдруг случился такой коллапс. Но песни пишутся, и я уверена, что мы еще встретимся на концертах. Сколько бы раз я не пыталась уйти из шоу-бизнеса, все дороги почему-то все равно вели обратно. Значит, судьба.

Что бы вы хотели пожелать зрителям и подписчикам "Зіркового шляху"?

Благодарю всех неравнодушных к нашей программе и ко мне лично. Всем желаю ничего не бояться и быть здоровыми. Мужественно, весело и главное – на позитиве пройти непростой период. Благополучно вернуться в нормальное русло, хотя многие говорят, что мир серьезно поменяется. Но я надеюсь, что все-таки не в плохую, а в лучшую сторону.

Самое главное, чтобы вы не впадали в отчаяние и не паниковали. Соблюдаем все меры предосторожности и внутренне работаем над собой. Мудрые люди говорят, что если мы внутренне глыба, то никакая бацилла нас не возьмет. В основном она цепляется к тем, кто разуверился, боится и на чем-то поставил крест. Чем оптимистичнее мы настроены, тем более мы защищены своей верой в то, что можем все преодолеть. Поэтому еще раз огромное вам спасибо. Будьте здоровы!

Новый сезон "Зіркового шляху" – 3 августа на телеканале "Украина".

Как приготовить яичный паштет – рецепт от Алены Винницкой:

Напомним, Алена Винницкая призналась, что они с мужем расставались на два с половиной года. Ранее Алена Винницкая рассказала о непростых отношениях с отцом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
певица телеведущая Алена Винницкая
Реклама

Новости партнеров

Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото
Пугачева показала новую прическу, не узнал бы даже Галкин
Пугачева показала новую прическу, не узнал бы даже Галкин

Популярные статьи

Вчера, 17:48Travel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

Вчера, 16:08Шоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 73: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

День дружбы-2020: ТОП-7 звездных подружек

Вчера, 10:00Events

День ангела Марины-2020: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Вчера, 09:27Events

День дружбы-2020: яркие открытки, стихи и поздравления

Вчера, 05:55Fun

24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 30 июля: Стрельцам нужно выделить приоритеты, а Козерогам – качественно отдохнуть

29 июляEvents

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

29 июляTravel

В какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года

29 июляFun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

29 июляТехно

Пентагон признал НЛО внеземными объектами

29 июляПсихология

Гороскоп на сегодня 29 июля: Весам можно планировать важные дела, а Скорпиону – держать себя в руках

28 июляСмотрите на OLL.TV

ТОП-5 потрясающих мультфильмов, от которых ваши дети будут в восторге

28 июляFun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

28 июляШоу-бизнес

Джамала показала фото из отпуска в Турции и пожаловалась на материнство

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

Новости партнеров

Онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс
Онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Маркл окончательно разругалась с Миддлтон, всплыли новые детали
Маркл окончательно разругалась с Миддлтон, всплыли новые детали
Переможниця "Холостяка-10" розсекретила нового коханого
Переможниця "Холостяка-10" розсекретила нового коханого

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять