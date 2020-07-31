Алена Винницкая рассказала, с кем общается из "ВИА Гры" и когда вернется в шоу-бизнес

Алена также рассказала, какая из песен "ВИА Гры" – ее любимая

Украинская певица и ведущая программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Алена Винницкая рассказала, с кем общается из "ВИА Гры", планирует ли она вернуться в шоу-бизнес и как ей удается оставаться стройной.

Вас часто спрашивают о "ВИА Гра"?

Прошло много времени, и поначалу меня очень сильно раздражало то, что кого-то до сих пор интересует мое участие в известной всем группе. А теперь мне даже нравится, когда заходит речь о "ВИА Гра". Значит, я действительно оставила какой-то след, если вы до сих пор помните и спрашиваете. Кстати, в этом году исполняется ровно 20 лет с момента выхода первого клипа "Попытка №5".

С кем из участниц "ВИА Гра" вы до сих пор общаетесь?

Я очень хорошо и с большим трепетом отношусь к Наде Мейхер. И где бы мы ни пересекались, я всегда рада ее видеть. Не так давно у нас даже был сумасшедший дуэт! Мы спели вместе спустя 20 лет. И наше выступление прошло с большим успехом.

Алена Винницкая Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Какие ваши любимые песни "ВИА Гра"?

Наш первый альбом по-прежнему остается для меня самым любимым. Кстати, он не всем нравится, не считая песни "Попытки №5" и еще нескольких композиций, которые стали суперхитами. Многие уверены, что первый альбом был неким раскачиванием группы. Мне же он нравится потому, что с него все и началось. В его создание было вложено столько души и желания сделать что-то прекрасное, что до сих пор, когда я его слушаю, отзываются те эмоции.

Можете ли вы назвать три вещи, которые делают человека счастливым и стимулируют его двигаться вперед?

Вопрос действительно глубокий и философский. И выбрано правильное количество: именно три вещи. Я свято верю в то, что человек состоит из трех составляющих – наше тело, душа и дух. Если мы сделаем сонастройку между ними, то будем счастливыми.

Как думаете, что нужно человеку, чтобы хорошо себя чувствовать?

Конечно, здоровье. Не имея его, вряд ли можно быть в полной мере счастливым. Хотя есть удивительные люди, которые, будучи в очень тяжелом состоянии, выглядят намного счастливее, чем здоровые. Но тех, кто смог не впасть в отчаяние, – единицы.

А что касается души?

Она должна быть тоже здоровой, то есть чистой. Чем меньше злости и переживаний, тем лучше. Важно, чтобы было больше открытости, детскости, любознательности, внимательности и сопереживания. Не зря же о ком-то говорят: "Душевный человек". А есть люди, у которых накапливаются негатив и происходит внутреннее загрязнение. Они страдают и не могут испытывать счастье.

Алена Винницкая Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

И третья составляющая – наш дух.

На него как раз все и нанизывается. Дух – это наша способность общения или понимания Высшей силы, осознание того, что мы не одни. Мы пришли в этот мир, чтобы получить все блага, быть здоровыми и успешными. Если мы станем напоминать себе об этом чаще, то у нас появится колоссальный стимул двигаться вперед. Такое мое субъективное понимание. Причем в данном случае речь идет не о религии.

И если все же говорить о теле. Вы сейчас в отличной форме. Как оставаться такой стройной?

Этот вопрос всегда волнует многих женщин. Мне кажется, что сейчас нужно думать о каких-то более серьезных и глубоких вещах. Например, как сохранить спокойствие, не паниковать, как поддержать семью, родных и близких. А насчет стройности, поверьте, вы всегда успеете похудеть. Если сейчас вам хочется съесть что-то вкусненькое, позвольте себе это.

Душевное и психическое равновесие намного важнее, чем два-три лишних килограмма. Я, например, ем на ночь бутерброды, не отказываюсь от сладкого. Понятно, что у меня, может быть, метаболизм немного другой, поэтому я не набираю вес так быстро, как другие. Но даже при такой хорошей генетике я больше думаю о своем внутреннем состоянии и точно знаю, что придет время, когда я сяду на диету и быстренько приведу себя в порядок.

Сейчас многие выкладывают в Instagram свои тренировки. Что вы об этом думаете?

Вы знаете, мне как-то это не очень близко. То есть сам формат – снимать, как ты занимаешься, потом выкладывать видео. Тем более я не считаю себя в данном случае гуру. Было бы неправильно с моей стороны – делать что-то непрофессионально и призывать вас повторять за мной упражнения. Лучше посоветовать мастера, которого стоит посмотреть и чему-то у него научиться.

Алена Винницкая Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Планируете ли вы свое масштабное возвращение в шоу-бизнес?

Даже не знаю, что сказать. Наверно, все-таки планирую. Потому что как раз перед тем, как начался карантин, мы заканчивали новую песню и должны были ее записывать. И вдруг случился такой коллапс. Но песни пишутся, и я уверена, что мы еще встретимся на концертах. Сколько бы раз я не пыталась уйти из шоу-бизнеса, все дороги почему-то все равно вели обратно. Значит, судьба.

Что бы вы хотели пожелать зрителям и подписчикам "Зіркового шляху"?

Благодарю всех неравнодушных к нашей программе и ко мне лично. Всем желаю ничего не бояться и быть здоровыми. Мужественно, весело и главное – на позитиве пройти непростой период. Благополучно вернуться в нормальное русло, хотя многие говорят, что мир серьезно поменяется. Но я надеюсь, что все-таки не в плохую, а в лучшую сторону.

Самое главное, чтобы вы не впадали в отчаяние и не паниковали. Соблюдаем все меры предосторожности и внутренне работаем над собой. Мудрые люди говорят, что если мы внутренне глыба, то никакая бацилла нас не возьмет. В основном она цепляется к тем, кто разуверился, боится и на чем-то поставил крест. Чем оптимистичнее мы настроены, тем более мы защищены своей верой в то, что можем все преодолеть. Поэтому еще раз огромное вам спасибо. Будьте здоровы!

Новый сезон "Зіркового шляху" – 3 августа на телеканале "Украина".

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