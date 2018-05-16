Алессандра Амбросио вышла в свет в прозрачном наряде с декольте
Помимо самого фестиваля, одновременно проходит множество других мероприятий
Международный кинофестиваль в Каннах длится уже несколько дней. На красную дорожку успели выйти множество звезд в шикарных нарядах, которые они меняли по нескольку раз. Помимо самого фестиваля, одновременно проходит множество других мероприятий. Так, на Лазурном берегу, в Антибе прошла вечеринка ювелирного дома De Grisogono, организованная его креативным директором и основателем Фавазом Груози.
Одной из многочисленных гостей стала экс-"ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио. Для выхода в свет модель выбрала черное прозрачное платье от Roberto Cavalli.
Ранее мы делали подборку самых роскошных нарядов шестого дня Каннского кинофестиваля.
Ранее телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – самый чистый белый". Регина призналась, что счастлива, что смогла стать частью знаменитого кинофестиваля.
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