Алессандра Амбросио вышла в свет в прозрачном наряде с декольте

Помимо самого фестиваля, одновременно проходит множество других мероприятий

Алессандра Амбросио. Фото: AFP

Международный кинофестиваль в Каннах длится уже несколько дней. На красную дорожку успели выйти множество звезд в шикарных нарядах, которые они меняли по нескольку раз. Помимо самого фестиваля, одновременно проходит множество других мероприятий. Так, на Лазурном берегу, в Антибе прошла вечеринка ювелирного дома De Grisogono, организованная его креативным директором и основателем Фавазом Груози.

Одной из многочисленных гостей стала экс-"ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио. Для выхода в свет модель выбрала черное прозрачное платье от Roberto Cavalli.

Алессандра Амбросио. Фото: AFP

Алессандра Амбросио Фото: AFP

Ранее мы делали подборку самых роскошных нарядов шестого дня Каннского кинофестиваля.

Ранее телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – самый чистый белый". Регина призналась, что счастлива, что смогла стать частью знаменитого кинофестиваля.

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