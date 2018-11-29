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Алессандра Амбросио заинтриговала фотосессией топлес

Поклонники модели оставили сотни комплиментов в комментариях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:47
Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio/
Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio/

Знаменитая бразильская модель и экс "ангел" Victoria`s Secret Алессандра Амбросио порадовала поклонников свежими фото. На снимках, которые супермодель разместила в Instagram, она позирует топлесс с полотенцем на голове и стильных джинсах. 

Пока модель не раскрыла интриги -  для какого журнала или, может быть, бренда она снялась в таком пикантном образе.

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Алессандро Амбросио
Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Новая фотосессия в черно-белых тонах понравилась поклонникам Алессандры, которые оставили сотни восторженных комментариев с комплиментами в адрес модели.

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Алессандро Амбросио
Фото: instagram.com/alessandraambrosio
 

Всемирно известная модель Алессандра Амбросио, которая любит появляться на публике в одежде на голое тело, приняла участие в очень откровенной фотосессии для журнала Fashion & Arts. На его страницах бразильская звезда появится в достаточно откровенных образах. На одном снимке она позирует в пиджаке на голое тело, на другом игриво прикрывает пледом обнаженные плечи на фоне горного пейзажа, на остальных изображена в эротичных платьях.

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топлес супермодель Алессандра Амбросио
Источник: "Сегодня"
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