Алессандра Амбросио заинтриговала фотосессией топлес

Поклонники модели оставили сотни комплиментов в комментариях

Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio/

Знаменитая бразильская модель и экс "ангел" Victoria`s Secret Алессандра Амбросио порадовала поклонников свежими фото. На снимках, которые супермодель разместила в Instagram, она позирует топлесс с полотенцем на голове и стильных джинсах.

Пока модель не раскрыла интриги - для какого журнала или, может быть, бренда она снялась в таком пикантном образе.

Алессандро Амбросио Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Новая фотосессия в черно-белых тонах понравилась поклонникам Алессандры, которые оставили сотни восторженных комментариев с комплиментами в адрес модели.

Алессандро Амбросио Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Всемирно известная модель Алессандра Амбросио, которая любит появляться на публике в одежде на голое тело, приняла участие в очень откровенной фотосессии для журнала Fashion & Arts. На его страницах бразильская звезда появится в достаточно откровенных образах. На одном снимке она позирует в пиджаке на голое тело, на другом игриво прикрывает пледом обнаженные плечи на фоне горного пейзажа, на остальных изображена в эротичных платьях.