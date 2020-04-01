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Алина Гросу заявила, что беременна

24-летняя певица показала положительный тест с двумя полосками

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:54

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно сменила имидж, объявила на своей странице в Instagram о беременности. Отметим, со дня свадьбы прошел уже почти год и вполне вероятно, что молодая семья ждет пополнения. Но вот поклонники уверены, что это первоапрельская шутка.

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Алина Гросу даже опубликовала короткое видео, на котором показывает тест с двумя красными полосками. Певица написала: "Мы сами в шоке. Ура!".

INSTAGRAM

В комментариях поклонники не спешат поздравлять Алину, ведь они до конца не верят в правдивость этой новости: "Первое апреля – никому не верю", "Поздравляю! Если это правда- это прекрасно!", "Или все-таки розыгрыш?", "С 1 апреля!".

Алина Гросу откровенно рассказала о своем избраннике:

Напомним, что Алина Гросу официально оформила свои отношения с возлюбленным Александром 1 июня 2019 года. А вот сама свадьба Алины Гросу состоялась чуть позже в Италии. На торжество были приглашены многие украинские знаменитости. Так, на свадьбе артистки появилась Катя Осадчая, Ирина Билык и Дима Коляденко, Виталий Козловский, Павел Зибров и другие.

Напомним, что до этого украинская певица Алина Гросу рассказала об отношениях с матерью. Ранее мы также писали, что стала известна стоимость свадьбы Алины Гросу.

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