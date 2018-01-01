Алина Гросу показала идеальную фигуру в бикини
Красотка опубликовала снимок, на котором она позирует в черном купальнике в полный рост
Певица Алина Гросу покорила поклонников в соцсетях очередной соблазнительной фотографией.
22-летняя красотка опубликовала снимок, на котором она позирует в черном бикини в полный рост, повернувшись в профиль.
При этом артистка продемонстрировала плоский живот, пышную грудь и длинные стройные ноги. Подписчики звезды остались в восторге.
Ранее 22-летняя Алина Гросу приняла участие в откровенной фотосессии. Алина впервые разделась для мужского глянца. Певица стала героиней журнала Maxim.
На странице в Instagram Гросу рассказала, как родители отреагировали на ее смелую съемку. На одном из снимков Алина запечатлена полностью обнаженной.
"А пока родители со мной не разговаривают почти 2 недели, я благодарю журнал Maxim за эту съемку", — написала Алина в соцсети.
О том, как Алина Гросу снялась в эротической фотосессии, смотрите на видео ниже: