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Алина Гросу показала идеальную фигуру в бикини

Красотка опубликовала снимок, на котором она позирует в черном купальнике в полный рост

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58
Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу покорила поклонников в соцсетях очередной соблазнительной фотографией.

22-летняя красотка опубликовала снимок, на котором она позирует в черном бикини в полный рост, повернувшись в профиль.

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Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

При этом артистка продемонстрировала плоский живот, пышную грудь и длинные стройные ноги. Подписчики звезды остались в восторге.

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Ранее 22-летняя Алина Гросу приняла участие в откровенной фотосессии. Алина впервые разделась для мужского глянца. Певица стала героиней журнала Maxim.

На странице в Instagram Гросу рассказала, как родители отреагировали на ее смелую съемку. На одном из снимков Алина запечатлена полностью обнаженной.

"А пока родители со мной не разговаривают почти 2 недели, я благодарю журнал Maxim за эту съемку", — написала Алина в соцсети.

О том, как Алина Гросу снялась в эротической фотосессии, смотрите на видео ниже:

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