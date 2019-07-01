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Алина Гросу показала редкие фото со свадьбы

Украинская певица поделилась трогательными моментами торжества

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Алина Гросу с мужем Александром
Алина Гросу с мужем Александром
Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно отгуляла пышную свадьбу в Италии, опубликовала трогательное лирик-видео. Новую песню под названием "Непобедима" певица посвятила своему новоиспеченному супругу Александру. 

В новом видео поклонники не только смогли услышать песню, а и увидеть неопубликованные ранее фото со свадьбы Алины и Александра. 

"Этой песней Алина отдает всю себя – это подарок из глубин ее сердца, которое бьется в унисон с сердцем мужа Александра", – говорится в описании песни на YouTube-канале певицы.

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Отметим, что новую песню впервые Алина Гросу спела на собственной свадьбе перед женихом и гостями торжества. Совсем скоро артистка выпустит и клип на эту песню. 

Отметим, что на свадьбу к Алине Гросу приехали звездные гости – Ирина Билык, Павло Зибров, Виталий Козловский и Дмитрий Коляденко. 

Также певица поделилась семейным фото со свадьбы, на котором она позирует вместе со своим женихом и родителями. 

Также смотрите, как прошла свадьба Алины Гросу:

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