Алина Гросу показала редкие фото со свадьбы
Украинская певица поделилась трогательными моментами торжества
Украинская певица Алина Гросу, которая недавно отгуляла пышную свадьбу в Италии, опубликовала трогательное лирик-видео. Новую песню под названием "Непобедима" певица посвятила своему новоиспеченному супругу Александру.
В новом видео поклонники не только смогли услышать песню, а и увидеть неопубликованные ранее фото со свадьбы Алины и Александра.
"Этой песней Алина отдает всю себя – это подарок из глубин ее сердца, которое бьется в унисон с сердцем мужа Александра", – говорится в описании песни на YouTube-канале певицы.
Отметим, что новую песню впервые Алина Гросу спела на собственной свадьбе перед женихом и гостями торжества. Совсем скоро артистка выпустит и клип на эту песню.
Отметим, что на свадьбу к Алине Гросу приехали звездные гости – Ирина Билык, Павло Зибров, Виталий Козловский и Дмитрий Коляденко.
Также певица поделилась семейным фото со свадьбы, на котором она позирует вместе со своим женихом и родителями.
Также смотрите, как прошла свадьба Алины Гросу:
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