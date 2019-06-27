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Алина Гросу опубликовала сексуальные фото в воде

Певица отдыхает в Италии с мужем Александром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:03
Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

23-летняя певица Алина Гросу на днях отгуляла собственную свадьбу. Торжественное мероприятие, которое посетили многие украинские знаменитости, прошло в Италии. После праздника молодожены решили не возвращаться домой, а провести некоторое время в Италии. 

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На своей странице в Instagram Алина Гросу поделилась сексуальными снимками, на которых позирует в воде на фоне живописных гор. "С любовью из Италии", – подписала один из кадров певица.

Алина Гросу отдыхает в Италии
Алина Гросу отдыхает в Италии
Фото: instagram.com/alina_grosu

Кроме того, Алина Гросу предложила подписчикам выбрать ее фото, которое им наиболее понравилось: "Выбирай Гросу в мокром платье. 1|2|3?".

Алина Гросу показала, как проводит время после свадьбы
Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу показала, как проводит время после свадьбы
Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу показала, как проводит время после свадьбы
Фото: instagram.com/alina_grosu
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Отметим, стало известно, что певец Виталий Козловский посетил свадьбу не один, а с девушкой, которая часто фотографирует артиста обнаженным.

А вот Ирина Билык, которая является крестной мамой невесты, посетила мероприятие в компании бывшего мужа – Димы Коляденко. После свадьбы Алины Гросу экс-возлюбленные отправились в Венецию.

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