Алина Гросу опубликовала сексуальные фото в воде
Певица отдыхает в Италии с мужем Александром
23-летняя певица Алина Гросу на днях отгуляла собственную свадьбу. Торжественное мероприятие, которое посетили многие украинские знаменитости, прошло в Италии. После праздника молодожены решили не возвращаться домой, а провести некоторое время в Италии.
Смотрите также: Алина Гросу сменила четыре свадебных платья
На своей странице в Instagram Алина Гросу поделилась сексуальными снимками, на которых позирует в воде на фоне живописных гор. "С любовью из Италии", – подписала один из кадров певица.
Кроме того, Алина Гросу предложила подписчикам выбрать ее фото, которое им наиболее понравилось: "Выбирай Гросу в мокром платье. 1|2|3?".
Отметим, стало известно, что певец Виталий Козловский посетил свадьбу не один, а с девушкой, которая часто фотографирует артиста обнаженным.
А вот Ирина Билык, которая является крестной мамой невесты, посетила мероприятие в компании бывшего мужа – Димы Коляденко. После свадьбы Алины Гросу экс-возлюбленные отправились в Венецию.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram