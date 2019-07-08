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Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

Певица переехала к любимому сразу после росписи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Алина Гросу со своими родителями и мужем
Алина Гросу со своими родителями и мужем
Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу, которая показала редкие свадебные кадры, призналась, какой подарок она и ее муж Александр получили на свадьбу. Влюбленные узаконили свои отношения 1 июня, а позже сыграли пышный праздник в Италии, где присутствовали Ирина Билык, Дима Коляденко, Виталий Козловский и другие украинские селебрити.

Смотрите видео о том, как Алина Гросу посвятила песню своему мужу:

Так, в недавнем интервью Алина рассекретила, что ей подарили родители в день свадьбы. По словам Гросу, они с супругом стали обладателями квартиры.

Близкие также помогли паре оплатить праздник за границей. "Одни родители подарили квартиру, другие родители – свадьбу", – рассказала Алина в беседе с Кате Осадчей.

Алина Гросу впервые показала своего мужа
Алина Гросу впервые показала своего мужа
Фото: instagram.com/alina_grosu

Супруг певицы – Александр добавил, что им с Алиной есть где жить. Оказывается, звезда переехала к возлюбленному сразу после росписи, которая состоялась в Москве. В свой день рождения, 8 июня, Алина Гросу поделилась в своем Instagram новостью о том, что она стала замужней женщиной.

Напомним, что накануне муж Алины Гросу поделился неожиданной историей их знакомства.

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