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Алина Гросу прокомментировала слухи о своей свадьбе

Певица и актриса намекнула на месяц, когда она, возможно, пойдет под венец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:12
Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

Популярная певица и актриса Алина Гросу дала эксклюзивное интервью программе "Ранок з Україною" на канале "Украина". В беседе с журналисткой проекта Викторией Маремухой певица раскрыла подробности личной жизни и призналась, как к ее откровенным клипам относится возлюбленный.

Сейчас Алина Гросу снимается в новом фильме телеканала "Украина" под названием "Замок на песке".  Алина признается: героиня фильма – абсолютная противоположность ее самой, но раскрывать детали сюжета пока не спешит.

Что касается личной жизни, то уже четыре года звезда встречается с парнем по имени Александр. На публике своего избранника Алина не показывает, да и долгое время держала отношения втайне. Но в программе "Ранок з Україною" певица рассказала о личном.

Алина Гросу Фото: Instagram

Оказывается, Александр внимательно следит за творчеством Алины – музыкой, клипами, сериалами. На судьбу бойфренда звезды выпало немало испытаний другими мужчинами, откровенным образом и сценами любви.

"Он пережил клип "Хочу я баса", какие-то "отношения" с парнем из клипа "Собака" и все остальное. Касаемо видео на песню "Хочу я баса", он смотрел и говорил: "Боже, какой бред! Откуда это? Зачем? Почему?", – призналась Алина Гросу в интервью каналу "Украина".

Отвечая на вопрос Виктории Маремухи, когда же ждать свадьбу, Алина засмущалась, однако намекнула: "Давайте поговорим об этом в июне".

Ранее Алина Гросу показала беременный живот. Кроме этого, Алина Гросу снялась в чувственной фотосессии.

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актриса певица Алина Гросу
Источник: Сегодня
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