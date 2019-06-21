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Алина Гросу умилила поклонников совместным фото с мужем

Украинская певица показала, как они с мужем отдыхают в Италии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая узаконила 1 июня свои отношения с возлюбленным Александром, продолжает радовать своих фанатов совместными фото со своим новоиспеченным мужем.

Певицу поймали в объятиях незнакомца перед своей свадьбой. Все подробности в сюжете:

На этот раз певица поделилась новым фото в Instagram и показала, как они с молодым супругом отдыхают в Италии. Сначала певица предложила своим подписчикам угадать город, снятом на летней террасе кафе. Следующий пост стал подсказкой. 

"Передаем всем большие приветы и много-много обнимашек. А вы передайте нам, пожалуйста, чего-нибудь холодного. Изнемогаем от жарыыыы", — написала Алина.

Алина Гросу с мужем Александром
Алина Гросу с мужем Александром
Фото: instagram.com/alina_grosu

На данный момент супружеская пара находится в одном из самых популярных городов Италии – Вероне. Фанаты певицы пожелали молодоженам отличного отдыха и посоветовали спасаться от жары местными коктейлями. 

Напомним, что ранее крестная Алины Гросу певица Ирина Билык рассказала, где пройдет свадьба звезды. "Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день", – поделилась Билык.

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