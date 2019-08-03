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Алина Гросу умилила сеть новым семейным фото

Певица сообщила фанам о важной дате

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26
Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

Известная певица Алина Гросу, чей отец заявил о намерении идти в депутаты ВРУ, поделилась новым семейным снимком. На своей странице в Instagram Алина разместила фото с супругом, и рассказала своим поклонникам о важной дате.

Смотрите видео о том, как прошла свадьба Алины Гросу в Италии:

Так, Гросу опубликовала селфи с любимым мужем и трогательно поздравила его с праздником. Дело в том, что ровно два месяца назад Алина и Александр поженились и рассказали всем о своих отношениях.

INSTAGRAM (@alina_grosu)

"Сегодня ровно 2 месяца нашей семье. И одна из первых наших совместных фотографий. Отогреваться теплыми воспоминаниями этим холодным летом. Всем большой любви", – добавила в посте артистка.

В комментариях фолловеры Алины поздравили молодую семью и пожелали им большой и долгой любви. "Які ви гарні", "Счастья вам!", "Светитесь просто от радости", "Такая красивая пара... любви и благополучия вам!", – пишут пользователи сети.

Ранее певица Алина Гросу презентовала клип на новую песню "Непобедима". Отметим, что артистка посвятила сингл своему мужу Александру. 

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