Алина Гросу умилила сеть новым семейным фото

Певица сообщила фанам о важной дате

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

Известная певица Алина Гросу, чей отец заявил о намерении идти в депутаты ВРУ, поделилась новым семейным снимком. На своей странице в Instagram Алина разместила фото с супругом, и рассказала своим поклонникам о важной дате.

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Так, Гросу опубликовала селфи с любимым мужем и трогательно поздравила его с праздником. Дело в том, что ровно два месяца назад Алина и Александр поженились и рассказали всем о своих отношениях.

1 Авг 2019 в 7:17 PDT INSTAGRAM (@alina_grosu)

"Сегодня ровно 2 месяца нашей семье. И одна из первых наших совместных фотографий. Отогреваться теплыми воспоминаниями этим холодным летом. Всем большой любви", – добавила в посте артистка.

В комментариях фолловеры Алины поздравили молодую семью и пожелали им большой и долгой любви. "Які ви гарні", "Счастья вам!", "Светитесь просто от радости", "Такая красивая пара... любви и благополучия вам!", – пишут пользователи сети.

Ранее певица Алина Гросу презентовала клип на новую песню "Непобедима". Отметим, что артистка посвятила сингл своему мужу Александру.

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