Алина Гросу вышла замуж и показала своего мужа – фото

В свой день рождения певица поделилась радостной новостью

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая готовится к пышной свадьбе, впервые показала своего возлюбленного. Девушка перестала прятать лицо своей второй половинки и опубликовала совместные фото в Instagram.

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В день своего рождения, 8 июня, Алина поделилась постом, в котором призналась, что узаконила свои отношения с любимым еще 1 июня. "Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне её к моему дню рождения!)) Свадьба ещё будет, а вот роспись уже была (1 июня) чтоб точно запомнить и поздравлять друг друга каждый год с этим событием", – рассказала Гросу.

Певица также опубликовала серию фото, на которых наконец-то показала лицо своего избранника. "А вот и ОН", – подписала кадры Гросу.

Напомним, что ранее крестная Алины Гросу певица Ирина Билык рассказала, где пройдет свадьба звезды. "Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день", – поделилась Билык.

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