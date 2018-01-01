Алла Костромичева показала подтянутую фигуру в бикини

Модель поделилась фото в Instagram

Алла Костромичева. Фото: instagram.com/alla

Украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева порадовала поклонников на странице в Instagram новым фото. На снимке звезда позирует в бикини, демонстрируя всем свою подтянутую фигуру.

Снимок модель опубликовала в день бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, поэтому Алла решила забавно подписать фото: "Сегодня очень тяжело конкурировать в инстаграме с королевской свадьбой, но я почти уверена, в бикини там никого не было".

Алла Костромичева Фото: instagram.com/alla

Алла Костромичева – украинская модель, основатель модельного агентства KModels, ведущая реалити-шоу "Супермодель по-украински". Свою карьеру Алла начала на втором курсе, когда училась в Севастопольском университете на медицинском факультете. Девушка не считала эту сферу своим призванием. На втором курсе ей предложили попробовать работу модели и она согласилась.

Напомним, Алла Костромичева раскрыла свой секрет счастливого материнства. Ранее модель порадовала поклонников своим фото в купальнике.

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