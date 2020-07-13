Алла Костромичева призналась, что карантин спас ее брак

Модель дала откровенное интервью Маше Ефросининой

Украинская топ-модель и ведущая проекта "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева, ранее рассказавшая о своем материнстве, в интервью Машей Ефросининой в ее программе "Экзамен на откровенность" призналась, что карантин спас ее брак.

Алла и ее супруг Джейсон Капоне вместе уже семь лет и воспитывают сына Сальваторе, которому четыре с половиной года. Маша Ефросинина отметила, что семь лет в отношениях, чаще всего, – переломный момент в браке.

"Поздравляю, вас ждет много новых открытий под названием "сложности", хотя, может быть и не ждет", – сказала Ефросинина.

Алла Костромичева с мужем Фото: instagram.com/alla

Алла отметила, что с мужем они не виделись в течение трех месяцев и, возможно, именно это и укрепило их отношения.

"Нас карантин спас. Он же там остался (в США – прим.ред.). Думаю, что если бы мы были в одном закрытом пространстве вместе, то был бы какой-то кризис, а так – все хорошо", – заявила модель.

Алла Костромичева также отметила, что ей "сложно быть в браке с миллионером". Ее муж Джейсон занимается финансами. Пара вместе с сыном проживает в Нью-Йорке. По словам модели, ее супруг все время сконцентрирован на работе, и иногда их отношениям "не хватает романтики".

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