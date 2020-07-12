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Алла Мазур рассказала, как борется с раком и какие прогнозы дают врачи

Сегодня, 12:05

В прошлом году у известной телеведущей обнаружили онкозаболевание

Осенью минувшего года стало известно, что украинская телеведущая Алла Мазур больна раком. У звезды обнаружили онкологию, после чего она прошла курс химиотерапии и перенесла операцию. В интервью Кате Осадчей Алла Мазур рассказала, как протекает ее лечение в условиях пандемии, а также о том, какие прогнозы дают врачи.

"Последние анализы показали, что все движется позитивно, не хочу сглазить. Врачи говорят, что прогнозы очень обнадеживающие, я активно вернулась к работе", – говорит телеведущая в ролике, опубликованном в YouTube-канале программы "Светская жизнь".

Подробнее о болезни Аллы Мазур смотрите в сюжете:

Мазур отметила, что не жалеет о том, что публично рассказала о своем недуге, и поблагодарила всех, кто ее поддержал и продолжает поддерживать в настоящее время.

Она также обратилась к тем, кто столкнулся с такой же болезнью: "Хочу передать свой позитивный настрой в первую очередь тем, кто только услышал подобный диагноз. Он страшит многих и многие думают, стоит ли вступать в эту сложную, длительную и дорогостоящую борьбу. Но призываю всех – не надо терять времени, потому что я на собственном примере убедилась, что если не упустить это время, то процесс лечения и выздоровление происходит значительно быстрее".

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Звезда телевидения высказалась и по поводу необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима во время карантина.

"Мы понимаем, что лекарств от COVID-19 сейчас нет, но к счастью, эту болезнь регулирует разум. В этой ситуации спасают очень простые вещи, которые кажутся банальными, но самые нужные – социальная дистанция и маска. Мы можем стать спасителями друг для друга", – подытожила Алла Мазур.

А недавно Алла Мазур показала, как выглядит после операции.

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рак телеведущая Алла Мазур
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