Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на похороны Михаила Жванецкого (фото)

Певица и пародист приехали на Новодевичье кладбище

Сейчас в Москве на Новодевичьем кладбище идет церемония прощания с Михаилом Жванецким, который умер 6 ноября. Проститься с сатириком пришли певица Алла Пугачева и пародист Максим Галкин. Известно, что они поддерживали со Жванецким дружеские отношения.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: ТАСС

Алла Пугачева одной из первых прокомментировала смерть сатирика. Примадонна в Instagram смерть Жванецкого назвала невосполнимой утратой.



Напомним, что из-за коронавируса для поклонников церемонию прощания не проводили.



Ранее мы рассказывали, как звезды прокомментировали смерть Жванецкого.

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