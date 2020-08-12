Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми прогулялись возле своего замка: видео

Семья устроила прогулку по полю недалеко от дома

Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram новое видео с семьей.

Артист порадовал поклонников видеороликом, на котором он со своей 71-летней супругой Аллой Пугачевой и их 6-летними детьми Лизой и Гарри гуляют неподалеку от их шикарного дома.

"Замок, поле, семья, родной простор", – подписал видео Галкин.

На ролике Алла Пугачева с детьми гуляют по полю. Дочь шоумена и певицы Лиза собирает букет, а сын Гарри увлеченно рассматривает колоски.

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"Счастье и здоровья вам и вашим детям", "Самое прекрасное время – когда вся семья вместе", "Так душевно. Счастья вам и вашей чудной семья", "Красота", "Вы такие классные", "Замечательная семья", "Отличный пейзаж", – прокомментировали публикацию поклонники Галкина и Пугачевой.

Как Алла Пугачева отпраздновала свой день рождения на карантине – смотрите видео:

Напомним, 71-летняя Алла Пугачева в мини-шортах поразила поклонников стройностью ног. Ранее мы писали, что Алла Пугачева опубликовала новое селфи в своем официальном аккаунте в Instagram и поделилась с поклонниками секретом семейного счастья.

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