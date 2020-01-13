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Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: фото

Примадонну опять заподозрили в подтяжке лица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:51
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

Знаменитая певица, 70-летняя Алла Пугачева, в последнее часто удивляет публику внешним видом. Несмотря на то, что супруг Примадонны Максим Галкин сообщил о ее болезни, звезда регулярно делится кадрами, на которых демонстрирует подтянутое лицо.

Алла Пугачева оригинально поздравила друга с днем рождения. Подробности в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram Примадонна поздравила поклонников с наступающим праздником – Старым Новым годом.

"Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обновится", – написала Алла Пугачева и добавила селфи, которое вызвало споры в сети.

Алла Пугачева удивила внешним видом
Алла Пугачева удивила внешним видом
Фото: instagram.com/alla_orfey

Многие отмечают, что Примадонна выглядит прекрасно, и восхищаются ее красотой. Однако есть и те, кто призывает звезду остановиться, считая, что Алла Пугачева слишком часто делает подтяжки лица: "Алла, вы прекрасны!", "Боже мой, вся перетянутая". Кроме того, некоторые подписчики не узнали на снимке своего кумира: "Неузнаваемы", "Это кто?", "Что с вами?".

Стоит отметить, супруг Примадонны тоже часто публикует ее фотографии. Недавно Максим Галкин продемонстрировал стройную фигуру 70-летней Аллы Пугачевой.

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