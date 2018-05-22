Алла Пугачева опубликовала архивное видео в день рождения старшего внука Никиты
21 мая Никите Преснякову исполнилось 27 лет
Вчера, 21 мая, старшему внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову исполнилось 27 лет. В честь такого события знаменитая певица на своей странице в Instagram решила поделиться с поклонниками воспоминаниями о радостном событии и опубликовала архивное семейное видео, на котором маленького Никиту забирают из роддома.
На ролике видно, как Пугачева радуется появлению внука. Также на видео можно заметить родителей Никиты – дочь Аллы Пугачевой, певицу Кристину Орбакайте с ее бывшим супругом, также знаменитым певцом Владимиром Пресняковым.
Родившись в музыкальной семье, парень также обладает склонностью к творчеству и музыке. Никита – музыкант и певец. Также он пробовал себя в качестве актера.
Отметим, что Никита Пресняков уже женат. В июне прошлого года он связал себя узами брака с 20-летней Аленой Романовой.
Напомним, Кристина Орбакайте поделилась фото Аллы Пугачевой с внуками.
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