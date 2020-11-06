Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Алла Пугачева трогательно попрощалась с Михаилом Жванецким: "Ты ушел от нас навсегда"

Сегодня, 15:33

Знаменитая певица одной из первых отреагировала на кончину писателя

Новость о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого шокировала всех – и звезд, и поклонников легенды. Моментально отреагировала на кончину Жванецкого, которому было 86 лет, певица Алла Пугачева, которая почтила его память писателя новым постом в Instagram.

"Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала Примадонна.

71-летняя певица опубликовала фотографию, на которой Михаил Жванецкий позирует в своем характерном образе, глядя в объектив фотографу, который снимает его.

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on

До сих пор причина смерти Михаила Жванецкого неизвестна.

Напомним, что в октябре Михаил Жванецкий вынужденно отошел от концертной деятельности и покинул сцену из-за потери работоспособности. Это спровоцировало слухи о том, что у сатирика начались серьезные проблемы со здоровьем. Тогда в Сети быстро распространилась информация, что у Жванецкого обнаружили рак предстательной железы, но сам писатель опровергнул слухи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Закрываются двери в эпоху, когда умами владели глыбы": звезды - о смерти Жванецкого Умерла звезда "Титаника" и "Назад в будущее" Умер известный актер из фильма "В бой идут одни "старики"
смерть Алла Пугачева Михаил Жванецкий
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Горячая фехтовальщица, которая разбила не одно мужское сердце
Горячая фехтовальщица, которая разбила не одно мужское сердце
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже

Популярные статьи

Сегодня, 13:56Food

Блюда из тыквы: ТОП-5 необычных осенних рецептов

Сегодня, 10:55Fun

Реакцию парня на обнажившуюся в супермаркете модель Playboy сняли на видео

Сегодня, 10:45Wellness

Как правильно бегать: 9 простых правил

Сегодня, 09:06Афиша

Эмме Стоун – 32! Лучшие роли музы Вуди Аллена

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 6 ноября: Львы почувствуют себя удавами, а Девы – космонавтами

Вчера, 12:52Fun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 05:48Психология

Гороскоп на сегодня 5 ноября: Близнецов ждет нелегкий день, а Раков – многообещающий

4 ноябряШоу-бизнес

Экс-супруга Олега Кензова шокировала признанием о домашнем насилии: "Я вытирала кровь на полу"

4 ноябряFun

Девушка 15 лет подряд ела только чипсы и куриное мясо. Посмотрите, как она выглядит сейчас (фото)

4 ноябряFood

Пирог "Зебра": рецепт на кефире в духовке

4 ноябряШоу-бизнес

Илона Гвоздева показала фигуру спустя три недели после родов и рассказала, как будет восстанавливаться

4 ноябряEvents

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

4 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 4 ноября: Водолею важно сохранить здравый смысл, а Рыбам – отдаться чувствам

4 ноябряEvents

День Казанской иконы Божией Матери-2020: история и значение

4 ноябряFun

Как бы выглядели сейчас Роксолана и Сулейман? 12 фото, которых нет в учебниках

4 ноябряEvents

4 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Дружина героя Тоттенхема
Дружина героя Тоттенхема
Ради кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
Ради кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Всплыли прижизненные кадры Жанны Фриске во время лечения
Всплыли прижизненные кадры Жанны Фриске во время лечения
Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным миллионером
Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным миллионером

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять