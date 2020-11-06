Алла Пугачева трогательно попрощалась с Михаилом Жванецким: "Ты ушел от нас навсегда"

Знаменитая певица одной из первых отреагировала на кончину писателя

Новость о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого шокировала всех – и звезд, и поклонников легенды. Моментально отреагировала на кончину Жванецкого, которому было 86 лет, певица Алла Пугачева, которая почтила его память писателя новым постом в Instagram.

"Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала Примадонна.

71-летняя певица опубликовала фотографию, на которой Михаил Жванецкий позирует в своем характерном образе, глядя в объектив фотографу, который снимает его.

До сих пор причина смерти Михаила Жванецкого неизвестна.

Напомним, что в октябре Михаил Жванецкий вынужденно отошел от концертной деятельности и покинул сцену из-за потери работоспособности. Это спровоцировало слухи о том, что у сатирика начались серьезные проблемы со здоровьем. Тогда в Сети быстро распространилась информация, что у Жванецкого обнаружили рак предстательной железы, но сам писатель опровергнул слухи.

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