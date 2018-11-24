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Алла Пугачева удивила внешним видом после болезни

Артистка появилась на детском празднике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева, которая недавно опубликовала видео с маленьким сыном, впервые появилась на людях после болезни. Фотографию опубликовала в Instagram певица Жасмин, которая встретилась с артисткой на детском празднике, который был организован в честь внучки Игоря Крутого Деми.

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Женщина, которая по-настоящему знает секрет вечной улыбки, доброты и чего-то такого очень теплого и уютного, такого, из-за чего рядом с ней всегда хорошо #АллаБорисовна @alla_orfey #АллаПугачева #Любим

Публикация от Жасмин (@jasmin)

"Женщина, которая по-настоящему знает секрет вечной улыбки, доброты и чего-то такого очень теплого и уютного, такого, из-за чего рядом с ней всегда хорошо", – написала Жасмин.

Многих подписчиков удивила новая прическа и наряд Аллы Борисовны. "Сразу так и не узнаешь", – пишут в комментариях под фото.

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Напомним, что в октябре в СМИ появилась информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин решили развестись. Поговаривали, что причиной разрыва звезд стала телеведущая Алла Барановская, у которой якобы роман с Галкиным. Позже Барановская прокомментировала эти слухи. Не оставил без внимания сплетни и сам Галкин, который достаточно эмоционально ответил злым языкам. Отметим, что Галкин очень гордиться своей женой. Не так давно шоумен выложил фотографию знаменитости, где она предстает в мини-юбке

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