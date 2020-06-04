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Галкин сфотографировал тайком: Алла Пугачева в купальнике оголила стройные ноги

Сегодня, 18:13

Примадонна позирует на шезлонге

71-летняя звезда российской эстрады Алла Пугачева не перестает удивлять стройной фигурой. Артистка в последнее время демонстрирует поклонникам в Instagram разные стильные образы – длинные платья, кожаные плащи и костюмы. Каждый снимок Примадонны вызывает у фанатов восторг. Еще бы! Ведь в не каждый может похвастаться таким телом в 71 год.

На опубликованном кадре Алла Борисовна загорает пол лучами солнца на шезлонге. Дива российского шоу-бизнеса вызвала восторг стройным телом – артистка на опубликованном кадре позирует в черном закрытом купальнике, демонстрируя стройные ноги.

Алла Пугачева в купальнике
Алла Пугачева в купальнике
Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Под фото сказано, что это архивный снимок, сделанный 15 июня в 2017 году. Пугачеву тайком снял Максим Галкин, потому что Алла "не любит, когда ее фотографируют".

"Любимая загорает. Снял исподтишка – не любит, когда ее фотографируют", – признался супругу Примадонны.

Напомним, что супруги проживают в замке в деревне Грязь и растят двоих детей – Лизу и Гарри. Максим Галкин часто радует поклонников домашними видео с супругой. А недавно их маленькие наследники устроили утренний концерт для своих родителей во время карантина. Максим опубликовал видео, в котором запечатлел импровизацию двойняшек.

Ранее мы также писали, что Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

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