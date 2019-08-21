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Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

Примадонна русской эстрады попала в журнал Vogue

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: Instagram.com

70-летняя советская и российская Алла Пугачева до сих пор считается эталоном красоты. Примадонна следит за своим здоровьем и внешним видом. В советское время на нее равнялись и хотели подражать певице. Она одна из первых начала выходить на сцену в откровенных на то время нарядах, экспериментировала с прическами и макияжем. Даже сейчас артистке удается удивлять публику своими выходами в свет. К слову, совсем недавно Пугачева заставила ревновать своего супруга Максима Галкина.

Не пропустите видео, как 70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах:

Отметим, что в молодые годы культовая исполнительница была и блондинкой, и брюнеткой и даже в одно время красилась в огненно-рыжий цвет. В сети слили редкие кадры, датируемые 1999-м годом, на которых Алла Борисовна появилась на страницах российского Vogue. Фотографом тогда выступил британец Робин Деррик.

INSTAGRAM (@geroeva)

Поговаривают, что у певицы тогда произошел конфликт с редактором журнала Аленой Долецкой, которая пыталась навязать свое мнение. Но всем известно, что Алле Борисовной сложно указывать. На кадрах Примадонна предстала в необычном образе – прямыми волосами и в темном плаще с солнцезащитными очками. 

Ранее мы также писали, что на Аллу Пугачеву подали заявление в полицию. Примадонна подъехала на автомобиле прямо к поезду и вызвала шквал критики.

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