Алла Пугачева в стильном костюме затмила Надежду Бабкину

67-летняя певица Надежда Бабкина поделилась с поклонниками на странице в Instagram фото в компании звездной коллеги. Надежда Бабкина и Алла Пугачева встретились на юбилее Вячеслава Зайцева.

Известному модельеру исполнилось 80 лет. Для праздничного концерта в театре 68-летняя Алла Борисовна выбрала стильный наряд – брючный костюм в полоску и шелковую рубашку. Свой образ Примадонна дополнила объемной прической и многочисленными украшениями.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: instagram.com/alexey_reteyum

"У Пугачевой потухшие глаза, а они ровесницы с Бабкиной", "Алла классная!", "Великая Алла! Она прекрасна!", "Ужас. Старейте красиво. Две мумии", "Что же с вашими лицами то твориться", – комментируют пользователи.

Напомним, Кристину Орбакайте в дерзком костюме сравнили с Аллой Пугачевой.

Также мы сообщали, что Алла Пугачева появилась на премьере романтической комедии "Лед". 68-летняя Примадонна появилась перед фотографами в стильном наряде.