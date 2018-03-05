Алла Пугачева в стильном костюме затмила Надежду Бабкину

Сегодня, 09:31

Свой образ Примадонна дополнила объемной прической и многочисленными украшениями

Алла Пугачева. Фото: Instagram
Алла Пугачева. Фото: Instagram

67-летняя певица Надежда Бабкина поделилась с поклонниками на странице в Instagram фото в компании звездной коллеги. Надежда Бабкина и Алла Пугачева встретились на юбилее Вячеслава Зайцева.

Известному модельеру исполнилось 80 лет. Для праздничного концерта в театре 68-летняя Алла Борисовна выбрала стильный наряд – брючный костюм в полоску и шелковую рубашку. Свой образ Примадонна дополнила объемной прической и многочисленными украшениями.

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Фото: Instagram    

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Фото: Instagram    

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Фото: instagram.com/alexey_reteyum

"У Пугачевой потухшие глаза, а они ровесницы с Бабкиной", "Алла классная!", "Великая Алла! Она прекрасна!", "Ужас. Старейте красиво. Две мумии", "Что же с вашими лицами то твориться", – комментируют пользователи.

Напомним, Кристину Орбакайте в дерзком костюме сравнили с Аллой Пугачевой

Также мы сообщали, что Алла Пугачева появилась на премьере романтической комедии "Лед". 68-летняя Примадонна появилась перед фотографами в стильном наряде.
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Источник:

"Сегодня"

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