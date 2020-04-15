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Алла Пугачева в свой день рождения восхитила фигурой: видео

Максим Галкин поделился домашним видео с именинницей

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:42

Сегодня, 15 апреля, свой день рождения отмечает культовая певица Алла Пугачева. С самого утра Примадонна принимает поздравления от своей семьи и звездных коллег. Супруг певицы Максим Галкин в честь 71-летия Аллы Борисовны радует поклонников кадрами именинницы.

На своей странице в Instagram юморист опубликовал видео, на котором именинница позирует в длинном платье и туфлях на высоких каблуках. Кадры произвели настоящий фурор в Сети – подписчики остались в восторге от фигуры Примадонны. В свои 71 звезда выглядит намного моложе.

INSTAGRAM

"С днем рождения! Алла Борисовна прекрасно выглядит! Детки чудо", "Какая Алла красивая. С днём Рождения ее", – написали под видео поклонники 71-летней знаменитости.

Также Аллу Борисовну успели уже поздравить ее коллеги – первым трогательный пост звезде посвятил Филипп Киркоров, назвав Примадонну своей музой.

Алла Пугачева побывала в кинотеатре, где начался пожар. Подробности в сюжете:

Напомним, ранее мы писали о любимых мужчинах Аллы Пугачевой. Также сообщали, что Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

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