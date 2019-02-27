Алла Пугачева "взорвала" сеть видео без макияжа

Максим Галкин "подловил" супругу и дочь, когда те играли на рояле

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева, которая, по информации СМИ, перенесла операцию на сердце, похоже, чувствует себя хорошо и ни о какой операции не может идти и речи. По крайней мере, так хотела показать и сама примадонна и ее супруг – Максим Галкин.

Юморист опубликовал новое милое видео с Аллой Пугачевой, на кадрах которого она сидит за роялем практически без макияжа с привычной прической. Возле нее стоит дочь Лиза.

"Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла – мастер импровизаций "что вижу, то пою". Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает", – написал муж Пугачевой.

INSTAGRAM 26 Фев 2019 в 1:35 PST

Напомним, недавно муж Аллы Пугачевой, Максим Галкин, опроверг слухи о том, что Алла Пугачева перенесла операцию на сердце.

Отметим, что недавно стала известна пенсия Аллы Пугачевой. Об этом – в нашем видео:

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