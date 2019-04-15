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Алле Пугачевой – 70: в какие скандалы попадала Примадонна

В "копилке" знаменитой певицы немало пикантных историй

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:54
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: Instagram

Знаменитый советской и российской певице Алле Пугачевой сегодня исполняется 70 лет. Кроме мужчин Примадонны,Сегодня.Lifestyle решили вспомнить громкие скандалы, связанные со знаменитой артисткой. 

Скандалы на съемках

В 1980 году она устроила скандал на съемках кинофильма "Рецитал", в котором играла главную роль. Алла Борисовна без объяснения причин порвала пальто ассистента режиссера и разбила стекло автомобиля киностудии. В результате этого инцидента она была отстранена от съемок директором Мосфильма Николаем Сизовым. В 1981 году с участием Пугачевой произошел инцидент на съёмках телепередачи "Вокруг смеха", когда Пугачева осталась недовольна качеством операторской работы, высказав недовольство режиссёру: "мои красивые ноги и мои красивые глаза ты снял по-уродски", из-за чего по распоряжению заместителя главного редактора литературно-драматического вещания Гостелерадио Валериана Канландадзе ее выступление было изъято из монтажной версии для телеэфира

Прибалтийский скандал

В 1987 году Алла Пугачева прибыла в Ленинград, где должна была поселиться в гостинице "Прибалтийская". За день до этого администратор Пугачевой Олег Непомнящий забронировал для нее номер класса люкс "10000" в гостинице "Прибалтийская", в нем она часто останавливалась в прежние годы, когда приезжала на гастроли в Ленинград.

Оказалось, что номер был занят. Певице было предложено поселиться в аналогичном номере класса люкс "12000", более того, сотрудники отеля сообщили, что при заказе номера бронь была именно на "12000". 

Алла Пугачева отметит 70-летие
Алла Пугачева отметит 70-летие
Фото: instagram.com/celebritylog

Позже в разговор вмешалась сама певица которая, попросив предоставить ей номер "10000", поскольку ей должны были туда позвонить. После этого администратор вызвала главного администратора гостиницы. Разговор перешел на повышенные тона — Пугачева  требовала номер "10000", а администратор назвала эти требования "капризом певички" и пригрозила Алле Борисовне, что "найдет на нее управу". По свидетельству Байковой, требуя свой любимый номер, Пугачева использовала нецензурную лексику. Обе стороны не пришли к общему консенсусу.

Непростые отношения с Софией Ротару

Долгое время все обсуждали вражду между Аллой Борисовной и Софией Михайловной. Их непростые отношения были и есть предметом обсуждения для публики.

Об отношениях артисток с первого их появления на сцене ходили самые неожиданные слухи. Однако главной причиной "вражды" считают соперничество за право быть единственной королевой сцены.

В 2007 году все выдохнули с облегчением, когда София Ротару совсем неожиданно пригласила Пугачеву на свой юбилей. Тогда Алла Борисовна на сцене вместе с Софией Михайловной исполнили песню "Нас не догонят" группы Тату. А в 2012 году их "дружбе" снова пришел конец, когда Пугачева не пригласила Ротару на свои ежегодные "Рождественские встречи".

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

"Новогодний огонек"

Каждый год на телеканалах России выходят новогодние программы с участием многих советских и российских звезд эстрады. Почти ни одна не прошла без Аллы Борисовны. Похоже, что в 2017 году зрителям это надоело настолько, что те создали петицию, адресованную руководителю одного из главных каналов страны Константину Эрнсту с просьбой обновить формат новогодних шоу и "убрать из низ Примадонну".

Петицию поддержали сотни тысяч человек. Алла Борисовна тогда отреагировала на всю ситуацию следующим образом: "Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом – настоящее счастье", – написала певица у себя в Instagram.

Юбилейный концерт

Недавно артистка оказалась в центре крупного скандала, связанного с ее юбилейным концертом, который должен состоятся в Москве 17 апреля этого года. В российскую прессу попал официальный документ с запросом на финансирование выступления Пугачевой. На организацию юбилейного концерта в Кремле у компании "Вертолеты России", входящей в структуру госкорпорации "Ростех", была запрошена сумма в 40 миллионов рублей, что вызвало большой резонанс в обществе. Артистку заподозрили в участии в коррупционных схемах.

В "Ростехе" подтвердили подлинность копии и заявили, что те самые 40 миллионов рублей были выделены на рекламу компании "Вертолеты России" в рамках концерта Примадонны.

Напомним, кроме концерта Алла Пугачева устроит закрытую вечеринку, и уже известен список гостей.

Также смотрите видео – детям Пугачевой и Галкина предсказывают яркое будущее:

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Источник: Сегодня
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