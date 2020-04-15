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Алла Пугачева отмечает день рождения: ТОП-10 хитов Примадонны

15 апреля певице исполняется 71 год

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:00

Российская легенда Алла Пугачева сегодня, 15 апреля, отмечает свой день рождения. Звезде исполняется 71 год. За годы своего творчества Алла Борисовна подарила поклонникам множество хитов, которые уже стали знаковыми. В честь дня рождения Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить самые яркие композиции Примадонны.

"Арлекино", 1975

Именно с этой песни и началась карьера Аллы Пугачевой и принесла ей победу вместе с ансамблем "Веселые ребята" на конкурсе "Золотой Орфей" в 1975 году.

"Не отрекаются любя", 1977

Как утверждают близкие источники из окружения Аллы Пугачевой, именно эту песню она считает лучшей из своего репертуара.

"Так же, как все", 1978

Эту композицию называют еще "Песенка про меня", которая, наверное, должна была доказать, что примадонна обычный человек. В 2010 году группа "А-Студио" записала кавер на этот хит.

"Ты на свете есть", 1983

Спустя 15 лет дочь примадонны Кристина Орбакайте записала на эту композицию кавер-версию.

"Айсберг", 1983

"Айсберг" можно также услышать не только со сцены в исполнении звезды, но и в мультфильме "Ну, погоди!".

"Миллион алых роз", 1985

Песня основана на реальной истории любви грузинского художника Николая Пиросманишвили к французской актрисе Маргарите де Севр, у которой в Тифлисе в 1909 году были гастроли. Эта песня стала визитной карточкой звезды.

"Любовь, похожая на сон", 1994

Эту композицию Аллы Пугачева посвятила своему на то время супругу Филиппу Киркорову.

"Позови меня с собой", 1998

Автор этого бессмертного хита – новосибирская поэтесса Татьяна Снежина – погибла в автокатастрофе, так и не узнав, какой популярной она станет.

"Опять метель", 2007

В 2007 году вышел фильм "Ирония судьбы. Продолжение", саундтреком к которому стала новая песня Примадонны "Опять Метель". Исполнила сингл певица вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте.

"Нас бьют – мы летаем", 2014

Видео появилось в день рождения певицы, 15 апреля 2013 года, и вызвало у публики резонанс: в клипе появляются кадры с протестных акций и митингов.

Ранее мы также писали, что российский юморист Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

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