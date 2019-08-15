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Аллу Вербер похоронили в Торонто

Российскую звезду похоронили в закрытом гробу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Алла Вербер
Алла Вербер
Фото: instagram.com/verberalla

Fashion-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллу Вербер, которая 6 августа скончалась на отдыхе в Италии, похоронили в закрытом гробу в Торонто. 

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Как пишет Starhit, церемония прощания прошла 14 августа в Канаде. Провести Аллу в последний путь пришли лишь самые близкие – мать Татьяна Абрамовна, дочь Катерина, внучки Мишель и Элизабет, а также подруги. Представителей российского шоу-бизнеса из-за сложностей с оформлением визы на траурной процессии не было. 

Скриншот из соцсети

Согласно иудейским канонам, Аллу Вербер похоронили в закрытом гробу, чтобы не выставлять тело усопшей на всеобщее обозрение. Поминальные обеды будут проводиться в Москве и Нью-Йорке, где соберутся все ее звездные друзья. 

Аллу похоронили в Торонто потому, что с этим городом ее связывало очень многое: в советское время туда переехали ее родители, там она вышла замуж. Именно в Торонто Алла Вербер открыла первый модный бутик, который назвала в честь наследницы - Katia of Italy.

Ранее мы писали, как российские звезды отреагировали на смерть fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер.

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Источник: starhit.ru
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