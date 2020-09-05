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alyona alyona, Джамала и другие артисты поддержали акцию #НасНеЧують

Сегодня, 10:16

В Instagram звезды украинского шоу-бизнеса устроили немой флешмоб

3 сентября под стенами Кабинета министров Украины певица Оля Полякова, рэп-исполнительница alyona alyona и другие музыканты устроили мирную акцию протеста. Звезды шоу-бизнеса требуют от властей не допустить полного упадка индустрии и совместными усилиями создать план выхода из кризиса.

Эту акцию поддержали и в Сети. К немому флешмобу присоединились Джамала, alyona alyona, Андрей Запорожец, Alina Pash и другие. На своих страницах в Instagram артисты публикуют видео, в которых молчат под свою музыку. Таким образом исполнители хотят привлечь внимание общественности к проблеме.

Джамала

"Мы против дискриминации и выборочного запрета предпринимательства в музыкальной сфере! Не отбирайте у нас возможности работать и выживать", – пишет артистка.

INSTAGRAM

alyona alyona

Исполнительница alyona alyona тоже выложила в соцсеть короткое видео, в котором молчала на фоне своего трека.

INSTAGRAM

Фагот

Фронтмен ТНМК написал в своем обращении, что "Надо остановить геноцид музыкальной индустрии".

INSTAGRAM

Андрей Запорожец

Участник проектов SunSay и 5nizza не остался в стороне и тоже опубликовал молчаливое видео.

INSTAGRAM

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Alina Pash

INSTAGRAM

YUKO

Дуэт YUKO также высказались против запрета выступлений. "Мы понимаем опасность. Поэтому YUKO за то, чтобы, придерживаясь всех необходимых мер, дать возможность выжить концертной индустрии. Иначе после локдауна она уже не оправится", – пишут музыканты.

INSTAGRAM

В связи с продолжением карантина Кабинет министров запретил проведение концертов в учреждениях, для которых их организация не является основным видом деятельности. Однако члены профсоюза отмечают, что такое решение окончательно разрушит украинскую музыкальную индустрию и добавляют: постановление Кабмина является нарушением Конституции Украины.

Как прошел концерт ТНМК в условиях карантина, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что ALYOSHA представила саундтрек к сериалу "Сага", который охватит 100 лет украинской истории.

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