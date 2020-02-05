alyona alyona на Бали с разбега прыгнула в бассейн: эпатажное видео

Певица решила повеселить подписчиков

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская певица alyona alyona, которая недавно обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином, отправилась отдыхать на Бали. Артистка решила не терять времени зря и создать эпатажный контент для своего Instagram.

аlyona аlyona выпустила мини-альбом "В хаті МА". Детали в сюжете:

Так, на своей странице в соцсети alyona alyona опубликовала два видео, которые буквально обескуражили поклонников. На первом ролике артистка прыгает на надувной матрас. Замедленная съемка делает видео еще более забавным. На втором – эпатажная звезда с разбега прыгает в бассейн. "Пускаю волны", – подписала ролики alyona alyona.

INSTAGRAM

Поклонники артистки в комментариях усыпали alyona alyona комплиментами, восхищаясь ее стилем жизни: "Алена, ты такая чудесная!", "Ты крутая. Нравится все, что ты делаешь", "Красота спасет мир", "Ты просто создана для такой съемки", – пишут они.

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