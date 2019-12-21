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alyona alyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином

Артистка пожаловалась на погоду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01

Популярная украинская певица аlyona аlyona, которая недавно представила песню "Забирай" вместе с Джамалой, обнажилась в Instagram, сообщили "Зіркові новини" на "Ранку з Україною".

Певица прикрыла тело огромным "мандарином" и подписала фото: "Что-то погода вовсе не новогодняя. Болеют все, и снега нет, хорошо, что мандаринок – полные прилавки", – написала певица Alyona Alyona.

alyona alyona обнажилась в Instagram
alyona alyona обнажилась в Instagram
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Пикантной фотографией рэперша решила поднять настроение поклонникам. Почти 30 тысяч лайков к публикации дают понять – у аlyona аlyona это получилось.

Звездные коллеги артистки также остались в восторге от забавного кадра. Среди них MONATIK и TARABAROVA.

Ранее мы также писали, что MARUV нарядила аlyona аlyona в латекс. Исполнительницы примерили на себя образы "ангелов Чарли" и поделились результатом на своих страницах в Instagram – поклонники в шоке.

Напомним, недавно психолог и писательница Анна Богинская объяснила, почему аlyona аlyona и Настя Каменских регулярно публикуют откровенные фото в Instagram.

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