alyona alyona отыграла концерт в Киеве: что в райдере бывшей воспитательницы детсада

Эпатажная певица решила представить шоу в день своего рождения

"Рыбка" украинского шоу-бизнеса отправилась в большое плавание. Рэп-исполнительница alyona alyona отыграла свой первый сольный концерт в столице. Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" посетили концерт alyona alyona и узнали, как артистка выбирала дату для этого важного события, что в райдере у молодой певицы и куда она собирается в августе.

alyona alyona вошла в рейтинг лучших новых исполнителей Старого Континента по версии The New York Times. Дату сольного концерта в Киеве alyona alyona выбрала не случайно. Ведь именно в этот день ей исполнилось 28 лет.

alyona alyona отыграла концерт в Киеве Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"В связи с тем, что я много переезжала, многие мои друзья живут в разных городах. И когда я праздновала свои предыдущие дни рождения, я никогда не могла собрать их в одном городе. Когда поняла, что мне уже нужен сольный концерт, в столице, я решила его сделать именно на свой день рождения. Я знала – в этот день смогу собрать всех", – рассказала alyona alyona в интервью "Ранку з Україною". К слову, среди подарков рэп-исполнительнице вручили и авиабилет в солнечную Испанию. 5 дней отдыха от коллектива ждут alyona alyona уже в августе.

Свой первый сингл "Рыбки" певица представила менее года назад. А уже сейчас она выступает в городах Украины с аншлагами.

"В каждом городе своя публика. И это так круто, так интересно. Это для меня новый опыт. Этот контакт, публика реагирует по-разному, принимает по-разному. Все тепло, но в каждом городе свое", – говорит молодая певица в эфире канала "Украина".

alyona alyona призналась, что у нее в райдере Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Вскоре у нее запланировано выступление в Одессе, а осенью продолжится турне по городам Украины. Организаторам беспокоиться не стоит. Несмотря на невероятный успех народной любимицы, райдер у нее очень простой – это вода и авокадо.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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