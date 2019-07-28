alyona alyona поделилась с фолловерами детским фото

В Instagram артистка разместила архивный снимок, которым запутала поклонников

Alyona Alyona показала, как выглядела в детстве Фото: пресс-служба

Популярная украинская исполнительница alyona alyona, которая на днях эпатировала публику снимком в купальнике, показала, как выглядела в детстве. Певица разместила в блоге архивное фото, на котором запечатлена еще подростком, и попросила своих фолловеров угадать, сколько ей лет на снимке.

Смотрите видео, как "The New York Time" отметил украинскую певицу Alyona Alyona:

На странице alyona alyona в социальной сети появился пост с детской фотографией тогда еще будущей звезды хип-хопа в окружении ее друзей. "Ну что, угадайте, где я и сколько мне лет", – заинтриговала Алена подписчиков.

27 Июл 2019 в 10:10 PDT INSTAGRAM (@alyona.alyona.official)

Пользователи разошлись во мнениях: кто-то считает, что на фото певице от 9 до 12 лет, остальные уверены, что ей от 8 до 10. Однако большинство пишет, что в кадре alyona alyona стоит в голубой футболке.

К слову, еще одна украинская селебрити накануне также разместила в сети архивный кадр. Известный фитнес-тренер Анита Луценко показала, как выглядела семь лет назад.

А недавно alyona alyona отыграла первый сольный концерт в Киеве. Как прошло шоу певицы, и что в райдере бывшей воспитательницы детсада, читайте в нашем материале.

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