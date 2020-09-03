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Alyona alyona показала фигуру в полупрозрачном нижнем белье – фото

Сегодня, 13:06

Рэп-исполнительница получила десятки комплиментов

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona продемонстрировала свои пышные формы в полупрозрачном нижнем белье. Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке, опубликованном в Сети, девушка сидит на кресле, одетая в полупрозрачный халат и черное нижнее белье.

Рэп-исполнительница стала лицом одного из брендов нижнего белья и призвала девушек ответственно подходить к выбору этих предметов гардероба.

Alyona alyona
Alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В комментариях свои комплименты Алене оставили ее коллеги и поклонники: "Круто, Алена, вы так похудели", "Ну, все, лента воспламенилась. Нужны все огнетушители, что найдутся", "Космос", "Бомба", "Вау".

Отметим, что сейчас alyona alyona принимает участие в шоу "Танці з зірками", перед стартом которого девушка начала путь к похудению. Рэп-исполнительница ранее делилась своими результатами похудения с поклонниками. Артистка показала, как занимается в спортзале.

Ранее alyona alyona показала свою фигуру после того, как похудела на 10 килограммов.

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