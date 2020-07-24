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alyona alyona скинула 10 кг: как выглядит исполнительница после месяца тренировок — фото

Сегодня, 14:50

Девушка поделилась с поклонниками своими успехами в похудении

Рэперка alyona alyona решила похудеть на 29 килограммов. Спустя месяц занятий спортом и правильного питания артистка поделилась с поклонниками первыми результатами и показала свою фигуру.

В своем аккаунте в Instagram 29-летняя Алена разместила пост, в котором подробно рассказала, какие изменения произошли с ней за несколько недель.

"-10 кг! Как и обещала – поделюсь подробностями того, как я над собой работаю. 15 июня после дня рождения мои весы показали 127,5 кг, и поскольку концертная деятельность остановлена, я решила уделить время телу и похудеть за год на 29 кг", – написала в публикации исполнительница.

INSTAGRAM

Она отметила, что обратилась к диетологу, который помог ей пересмотреть питание, сдала необходимые анализы, дабы узнать, не имеет ли она проблем с внутренними органами, а еще сообщила, что регулярно уделяет время спорту.

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"Сейчас я просыпаюсь каждый день в 6 утра, ем трижды в день строго по таймингу (14/10) и ложусь спать не позже 23 часов. И вот результаты. Больше, чем я планировала, потому что должна была сбрасывать 10 кг за 4 месяца. А вышло за 1,5", – подытожила alyona alyona.

О мини-альбоме alyona alyona "В хаті МА" смотрите в ролике:

Напомним, не так давно певица Настя Каменских рассказала, как измотала себя диетами.

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