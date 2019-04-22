Alyona Alyona в купальнике скопировала картину Ботичелли

Поклонники позитивно оценили перевоплощение артистки

Alyona Alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Восходящая звезда, украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona опубликовала на своей странице в Instagram необычный фотоколлаж. На нем девушка позирует в купальнике в образе Венеры с картины знаменитого итальянского художника Сандро Ботичелли – "Рождение Венеры".

Alyona Alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Наша рэп-Венера", "Богиня", "Пышка, пушка, пышка", "Красотка", "Это божественно", "Кайф", – написали поклонники Алены в комментариях под фото.

До того, как Алена обрела известность, она работала воспитательницей в детском саду. А сейчас ее песни и клипы на YouTube собирают миллионы просмотров. Недавно артистка представила свой альбом "Пушка", а на сцене "Голосу країни" Алена исполнила свой хит "Залишаю свій дім".

Отметим, что Alyona Alyona активно набирает популярность. Недавно девушку пригласили выступить на сцене шоу "Голос країни 9" в качестве приглашенной гостьи.

Напомним, ранее Алена записала клип на песню "Рыбки". Артистка высмеивает шикарный и беззаботный образ жизни певцов, а также полную бессмысленность их текстов, к примеру, текст ее песни состоит практически из одного слова – "рыбки".

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