alyona alyona выпустила жизненный хит с казахстанским рэпером Zheka Fatbelly. Спели на трех языках

В песне артисты рассказывают о родных районах

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно рассказала о драме в личной жизни, сегодня выпустила новый хит, который точно будет качать всю страну.

Совместно с казахстанским блогером и рэпером Zheka Fatbelly артистка презентовала хит о родном районе. Причем и Алена и Fatbelly поют каждый о своем. Хит исполнили на трех языках: alyona alyona – на украинском, а Zheka Fatbelly – на родном казахском со вставками строк на русском.

"Я как-то рылась в Instagram и наткнулась на блогерское видео с очень сильным социальным подтекстом о насилии в семье над детьми. Все роли в нем исполнял один парень – Zheka Fatbelly. Это был восторг! Вся его страница заполнена юмором и различными мотивационными видео. Я решила написать ему лично и поблагодарить за то, что он транслирует близкие мне ценности", – делится alyona alyona.

Оказалось, что рэпер уже как-то писал alyona alyona, когда она еще только начинала свою карьеру. Девушка решила, что пришло время для отличной коллаборации.

"Так у нас появилась идея совместного трека. Но что может объединять двух простых людей? Мы подумали, что 100% – родной район. У меня была демка карантинная, она понравилась Жеке и он написал крутой куплет и свой вариант припева. Хочется, чтобы это качало наши родные районы", – говорит alyona alyona.

Напомним, alyona alyona выпустила клип с девушкой, жестоко избитой в поезде "Мариуполь – Киев".

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