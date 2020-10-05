Премьера

alyona alyona за рулем байка в металл-версии песни "Дикі танці" (видео)

Артистка с юмором подошла к клипу на ремикс

В начале года рэперша alyona alyona произвела фуррор клипом на песню "Дикі танці", в котором она стала персонажем игры GTA. А не так давно артистка провела конкурс ремиксов, в результате которого со своей командой определила победителей и решила выпустить мини-альбом с четырьмя треками. Один из ремиксов – метал-версия "Диких танців" так запала в душу рэперше, что она решила снять на него фан-видео.

alyona alyona в клипе "Дикі танці" Фото: Скриншот из YouTube

В клипе alyona alyona пародирует образ рок-дивы, ездит на байке, попадает на ринг и поет в центре слэма. В Instagram артистка поблагодарила автора ремикса Александра Чайковского за то, как он прочувствовал ее музыку.

Оригинальный же клип на песню был не менее креативным. В нем рэперша ездила на жигулях по трассам спального района, как персонаж знаменитой игры Grand Theft Auto (GTA).

Напомним, что ранее alyona alyona с Камалией и другими звездами рассказали интересные истории о профессии педагога.

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