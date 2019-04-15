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Alyona Alyona "зажгла" на шоу "Голос країни 9"

Артистка заставила танцевать Монатика и Тину Кароль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:10
Alyona ALyona
Alyona ALyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В воскресенье, 14 апреля, прошел полуфинал шоу "Голос країни 9", во время которого на сену вышли не только участники проекта, но и приглашенные артисты. Одной из них стала совсем недавно обретшая популярность, феномен украинского хип-хопа Alyona Alyona.

До того, как девушка обрела известность, она работала воспитательницей в детском саду. А сейчас ее песни и клипы на YouTube собирают миллионы просмотров. Недавно артистка представила свой альбом "Пушка", а на сцене "Голосу країни" Алена исполнила свой хит "Залишаю свій дім".

Настоящее имя исполнительницы – Алена Савраненко. Ей 27 лет, она родом из Кировоградщины. Работала воспитательницей в детском саду. У нее два высших образования: Алена выучилась на психолога, а затем на воспитателя. Рэп пишет последние 15 лет.

Напомним, ранее Алена записала клип на песню "Рыбки". Артистка высмеивает шикарный и беззаботный образ жизни певцов, а также полную бессмысленность их текстов, к примеру, текст ее песни состоит практически из одного слова – "рыбки".

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