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Alyosha и Тарас Тополя станут родителями в третий раз

Звездная пара готовится к рождению малыша

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:39

Звездная пара украинского шоу-бизнеса Alyosha, которая ранее рассказала о проблемах со здоровьем своих сыновей, и Тарас Тополя в ожидании третьего малыша. Свою беременность певица долгое время скрывала, пока не появился животик. Артисты после рождения третье ребенка станут многодетными родителями. Напомним, что звезды воспитывают на данный момент двух сыновей – Романа и Марка.

На своей официальной странице в Instagram Alyosha поделилась с поклонниками радостным событием и призналась, что давно мечтала о пополнении в семье.

Тарас Тополя и Alyosha с сыновьями
Тарас Тополя и Alyosha с сыновьями
Фото: instagram.com/tarastopolia

"У нас будет ребенок. У меня всегда было желание родить третьего ребенка, а когда это должно было случится – не мое и не Тараса решение, а Творца. Я просто чувствовала, что это произойдет и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью", – написала 33-летняя певица.

Сам же лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя поделился на своей странице в Instagram историей, как его звездная супруга сообщила ему о третьей беременности.

"В прошлый раз я не сразу разгадал послание Елены о будущем первенце, когда она оставила на кухне, среди сладостей, мини-конверт для новорожденных. Тогда это заставило ее немного переживать, поэтому теперь она сообщила о беременности без каких-либо ритуалов – просто объявила результат теста. Мы улыбнулись, поцеловались и начали готовиться к статусу многодетной семьи", – поделился музыкант.

Также узнайте в сюжете, почему Alyosha просила мужа не идти в политику:

Ранее мы также писали, что Alyosha рассказала о проблемах со здоровьем своих сыновей.

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