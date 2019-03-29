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Alyosha показала архивное фото с родителями

Певица трогательно поздравила отца с днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Певица Alyosha
Певица Alyosha
Фото: instagram.com/alyoshasinger

32-летняя украинская певица Alyosha, также известна как Елена Тополя, супруга фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи, показала архивное фото со своими родителями.

На своей странице в Instagram Alyosha поделилась снимком с родителями из личного архива, трогательно поздравила отца, которому исполнилось 60 лет, с днем рождения и поблагодарила за жизнь. 

"В 1959 году в этот день родился мой отец :) Как быстро летит время... Но жизнь только начинается! Безгранично люблю тебя и маму! С Днем Рождения папа! Будь здоровеньким и счастливеньким! Спасибо за жизнь", – написала Alyosha.

Певица Alyosha с родителями
Певица Alyosha с родителями
Фото: instagram.com/alyoshasinger

Судя по комментариям подписчиков, которые присоединились к поздравлениям, это фото со школьного выпускного Елены Тополи: "Это твой выпускной!!! Помню этот день!!! И песню, которую ты пела ("Школа, я скучаю!!!) .

Смотрите видео о том, как Тарас Тополя спел в дуэте с талантливым солдатом:

Напомним, телеведущая Леся Никитюк показала, как выглядела в 17 лет, а украинская певица Слава Каминская опубликовала детское фото и призналась, от каких комплексов страдала.

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